Cela fait plus de 14 ans que je travaille dans le monde du web. Passionné par ce domaine et sa perpétuelle mouvance, j'ai su évolué dans le domaine de l'analyse et de l'architecture d'application sans jamais quitter le monde de la technique que j'affectionne particulièrement.



Mes compétences :

PHP 5

Symfony 1 & 2

YUI

JQuery

Bootstrap

SQL

Management de projets

Management d'équipe

HTML5