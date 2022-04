Jean François DUSSAUD

ELECTRICIEN DE FORMATION, j'ai travaillé principalemet dans LE BTP comme chef de chantier électricien en FRANCE et (INTERNATIONAL: de 1986 à 1991 et de 5 mois en 1994).



entre JUIN 2006 et juillet 2013: pour TECHNIP FRANCE

J'ai occupé le poste de Chef de chantier.



Je coordonnais l'installation du process courrier dans les nouvelles plateformes de courrier,(9 SUR LES 12 REALISEES).



Comme Superviseur électricien CFO/Cfa



J'ai travaillé principalement dans le secteur Pharma, sur les site de SANOFI Val de Reuil et Ambarès



AUTRES EXPERIENCES :



TECHNICIEN METREUR:

service maintenance de la société FORCLUM VAL DE LOIRE.

-Etude et chiffrage de dossiers d’appel d’offre 2005-2006



GERANT mandataire

pour le groupe BESSON CHAUSSURES

de septembre 1996 à juillet 2000.

J'avais la responsabilité d'une surface de vente de 1000m²





Habilitation électrique B2V -T H1V



Mes compétences :

Coordination

Coordination de chantier

Electricité

MOE