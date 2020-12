Jean Francois EXBRAYAT

De formation commerciale, j'ai exercé dans différentes entreprises des fonctions d'animation de réseau et de force de vente.



Ces dix dernières années ont été consacré à la reprise et au développement de Cafés et Restaurants ainsi que d'immobilier résidentiel et commercial.



En 2012, je rejoins l'équipe d'Open Studio pour participer au développement commercial de cette agence web auvergnate.



Gérant de la SARL "Le Palais" au Puy en Velay jusqu'en juin 2017, je cède mes parts pour me consacrer à de nouvelles aventures et apporter mon concours à des porteurs de projets.



Aujourd'hui, Je suis membre du Conseil d'Orientation et de Surveillance de la caisse d'épargne Auvergne Limousin.



Depuis Mars 2020, j'exerce la fonction d'adjoint au Maire de la ville du Puy en Velay et de conseiller communautaire pour l'agglomération.







Mes compétences :

Commercial

Internet

Web

Vente

Encadrement

E-commerce

Développement commercial

Banque

Restauration commerciale

Restauration