Bonjour et bienvenue,



Je m’appelle Jean-François EXILIE, je suis récemment diplômé d’un Master 2 en Génie Mécanique en Aéronautique et Calcul de Structures à l’Université Paul Sabatier de Toulouse.



Après une année d’alternance réalisée de Septembre 2013 à Septembre 2014 au sein du département calcul chez AKKA TECHNOLOGIE (Colomiers), j’ai l’ambition de poursuivre ma profession dans le conseil en innovation et ingénierie calcul de structures car ce domaine me plaît beaucoup.



Mon stage de fin d’étude en contrat de professionnalisation s’est porté sur l’optimisation de masse des trappes de train avant de l’A350-900. Cette expérience m’a permis de mieux découvrir le monde de l’entreprise tout en étant intégré à une équipe de projet. Cela m’a également permis d’approfondir mes connaissances sur les méthodes de calculs statiques des structures Aéronautiques et plus précisément dans le domaine du composite. Je travaille principalement sur Patran/Nastran mais j’ai eu l’opportunité de découvrir différents outils tel que HyperMesh, l’outil Airbus ISAMI, Abaqus et Catia v5.



Je serais très heureux de travailler dans le domaine du calcul de structure. Aujourd’hui , je désire m’investir pleinement dans cette activité de pointe en constante évolution et mettre mon enthousiasme, ma rigueur ainsi que ma motivation à votre service et aux différentes missions qui me seront proposées.





Mes compétences :

Catia v5

Résistance des matériaux

Abaqus/CAE

Calcul de structure

Patran / Nastran

Méthode des éléments finis

Hypermesh

Matériaux composites

Visual Basic

Microsoft Office