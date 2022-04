Jean-Francois GINET

INGÉNIEUR D AFFAIRES SERVICES SENIOR ( Infrastructure et End users ) / manager commercial de BU MANAGED SERVICES





MON PARCOURS EN SYNTHÈSE :



INGENIEUR D AFFAIRES GRANDS COMPTES SENIOR : 20 ans d expérience dans le service ( déploiement , services aux Infrastructure , MCO ,infogérance desktop services ,field services )et plus particulièrement :

-- LA VENTE de prestations de services postes de travail ( maintenance globale environnement End users , Déploiement nationaux , projet de relocatisation France et Europe )



--LA VENTE de prestations de Services aux Infrastructures dans le cadre de projet ( Virtualisation , Migration messagerie Notes/Exchange Contrat d infogérance , de Régie ou de migration d Assistance technique vers des forfaits avec SLA



--le développement ( PROSPECTION ET FOISONNEMENT ) commercial TRANSVERSE du service aux INFRASTRUCTURES et DESKTOP SERVICES en tant que SALES SPECIALIST auprès des clients de commerciaux généralistes



--LE DÉVELOPPEMENT d une nouvelle activité ( BU ) de service ou d un nouveau pôle de compétences chez une SSII ou un constructeur



--LE REDRESSEMENT d activités de services en difficultés financières et son évolution tant en termes de marges que de nouveaux métiers plus particulierement en deskop service /managed services



--LE RECRUTEMENT et l ENCADREMENT des collaborateurs techniques



-- LE PILOTAGE du suivi des réponses aux appels d offre et de la mise en place de nouveaux contrats depuis l avant vente , les due dil , jusqu au mode Run



j ai parcouru depuis 20 ans ce domaine chez les principaux leaders ( ECONOCOM , EDS , ESR ; SERVITIQUE, XEROX , OSIATIS/THOMAINFOR , MIS ) avec succès









email : jfginet@gmail.com

tel : 06 10 32 69 45



Mes compétences :

Infogérance

INFRASTRUCTURE

Maintenance informatique

Outsourcing Services

Déploiement logiciel et matériel