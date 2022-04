La curiosité est la pièce maîtresse de mes qualités professionnelles parce qu'elle me permet d'atteindre les sommets de la compétence technique.



Ma très riche expérience de plus de 35 ans, dont celle de dirigeant d'entreprise et de consultant en développement commercial dans un domaine particulièrement réglementé, m'a permis de partager et d'apporter des solutions innovantes dans de très nombreuses situations.



Aujourd'hui j’exerce mon métier dans un petit groupement de pharmacies en zone frontalière. Il existe actuellement en RFA une réelle demande en professionnels de santé.



Jean-François GROS

+33.6.32.56.33.26



Während meines gesamten bisherigen Berufslebens war es mir immer ein besonderes Anliegen, mich ständig weiterzuentwickeln, Neues zu entdecken und zusätzliche Kompetenzen in verschiedenen Bereichen (Pharmazie, Betriebsführung, Coaching) zu erwerben.



Ich bin seit über 35 Jahren im pharmazeutischen Bereich tätig und habe als Apotheker, Inhaber einer Apotheke und Apothekenberater vielfältige Berufserfahrungen sammeln können. Gerade bei meiner Beratertätigkeit sind diese Erfahrungen und Kompetenzen von großem Nutzen für meine Kunden gewesen.



Heute bin ich Approbierter im Ortenaukreis.



Mes compétences :

Coaching

Formation professionnelle continue

Développement commercial

Expertise technique