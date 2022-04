Jean-François HAÏT

Journaliste scientifique confirmé, 15 ans d'expérience dont dix en tant que chef de rubrique au magazine Ciel et Espace.



J'ai créé KwantiK! (www.kwantik.fr), le premier site d'actualité des sciences et technologies en région Midi-Pyrénées, en ligne depuis le 11 janvier 2010. J'en assure la rédaction en chef.





Grand Prix 2009 de la fondation Alexandre et Marguerite Varenne dans la catégorie « journalistes scientifiques » pour mon reportage : « La Chine réveille son astronomie ».

Voir le palmarès et télécharger le reportage sur : http://www.fondationvarenne.com/concours/is/les-laur%C3%A9ats-de-l%C3%A9dition-2009



Compétences :

Journaliste reporter, rédacteur en chef (commandes, briefs, coordination, relecture, plannings...), anglais courant, pratique de l'interview et de la rédaction en anglais, aisance dans un contexte international.



Formations multimedia :

Vidéo : "Tourner et monter pour le web"

ESJ-Montpellier, avril 2010



Mes compétences :

Editor

Journalist

Microsoft Technologies

Rédacteur

Rédacteur en chef

Technology

Web

website