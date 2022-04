Jean-François HIMMER

Présent dans tous les secteurs, mon métier consiste à répondre aux besoins des industriels par une solution logiciel. En tant que futur ingénieur je dois prendre en compte l’environnement juridique, matériel et humain pour proposer la meilleur solution.

C’est d’ailleurs l’analyse et la compréhension de ce besoin, associés à l’apprentissage de nouvelles technologies qui me passionnent dans ce métier.

Par ailleurs je suis ouvert à la connaissance des autres cultures, pensées et aime organiser des rencontres sportives.







Mes compétences :

JavaScript

Java

Html

MySQL

CSS

Microsoft .NET

C#

Java EE