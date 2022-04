Jean Francois HUREAU

20 ans d’épanouissement dans la commercialisation d’emballages.

La maîtrise dans la gestion d’un portefeuille clients en mode B2B dans des univers industriels.

Elaboration de plans stratégiques par la mise en avant des facteurs clef de succès de l’entreprise.

Une bonne maîtrise du management d’équipe commerciale par la mise en place de challenges clairs et l’intégration des objectifs du leader du marché.

Une grande rigueur dans le suivi et le développement de gamme de produits. (Nouveau concept, gestion de projet, organisation d’actions sur des sites multiples, assistance technique et commerciale.)

Une très bonne connaissance des environnements industriels (réseau, sécurité, législatif.)



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Industrie

Gestion de projet

Management