Cabinet d'expertises médicales et réparation du dommage corporel au sein de la Polyclinique de Grande-Synthe (région de Dunkerque) Diplômé du certificat d'aptitude à l'expertises du dommage corporel (CAPEDOC), du DIU national d'expertises en accidents médicaux, et expert près les Cours d'Appel civile et administrative de Douai.



Mes compétences :

Chirurgie

Réparation du dommage corporel

Expertises