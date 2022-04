Je m'appelle Jean-François Jordery, j'ai 34 ans et je suis titulaire d'un CCP installateur en thermique et sanitaire acquis lors d’un CIF effectué dans un centre AFPA en 2012, je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur de la plomberie.



Soucieux des délais mais aussi de la qualité du travail effectué, j’ai toujours considéré que le métier de plombier était un métier où la rigueur et la technique étaient des notions majeures.



Dans ce cadre, j’ai suivi avec passion ma formation afin d’acquérir des compétences techniques. J'ai eu l'occasion de me familiariser pendant ma formation avec les diverses techniques de pose et de raccord de tuyauterie et de m'initier à la soudure acier et cuivre. J’ai pu lors d’un stage mettre à profit mes connaissances.



En effet, ma formation théorique faite auprès de professionnels, a été complétée par un stage en entreprise chez Pro Gaz - Domont (95). Cela m'a permis d'acquérir la maîtrise de l'installation des canalisations, chaudières et chauffe-eau mais aussi la pose des appareils sanitaires, tout en gardant à l'esprit l'objectif d'assurer confort et économies d'énergie aux clients. J'ai su effectuer le travail qui m'était demandé avec sérieux.



Par la suite, j’ai travaillé pour la société Aquapro Equipement (78) dans laquelle j’ai effectué en binôme la rénovation de système de chauffage et d’eau chaude collective comprenant l’installation de chaudière gaz, circulateur, vase d’expansion, pot à boue, ainsi que leurs raccordements. J’ai également réalisé la pose de radiateur, robinetterie et WC chez des particuliers.



A présent, je souhaite continuer à mettre mes acquis, mon dynamisme ainsi que mon esprit d'équipe au sein d'une entreprise. Rejoindre une équipe serait pour moi une véritable chance de faire évoluer ma carrière et donc de m'épanouir professionnellement et personnellement.























Mes compétences :

Chauffagiste

Plomberie

plomberie sanitaire

Plombier

PLOMBIER CHAUFFAGISTE