Jean-François LOI

Passionné par les relations internationales, la diplomatie et l'Europe, ainsi que par l'apprentissage des langues étrangères, je suis actuellement chargé comme attaché de cabinet, de conseiller le Bourgmestre de la Ville de Liège dans les matières relatives à la police, la sécurité publique, la mobilité et le bien-être animal.



Après un parcours professionnel de plusieurs années dans le domaine de la logistique en tant que manager, avec une expérience internationale, j'ai repris des études universitaires en parallèle de mon travail, et je me suis dirigé tout naturellement vers la fonction publique (police belge) , domaine qui me tient particulièrement à coeur.



A cet effet, j'ai eu l'occasion de mettre en oeuvre plusieurs projets d'envergure au service des citoyens.



Mes compétences :

Communication

Conseil en organisation

Animation de réunions

Gestion administrative

Comptabilité générale

Gestion de projet

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Conduite de réunion

Audit

Microsoft Windows

Rédaction de contenus

Management

Prise de notes

Compte-rendu

Microsoft Access

Microsoft Excel

Gestion des stocks

Logistique

Secrétariat

Microsoft Office