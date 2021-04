Jean-Francois NAEL

Je vous propose mon savoir faire dans la gestion globale de vos projets SI, Logistiques et organisationnels, dans le management, l'accompagnement et la formation de vos collaborateurs (N'improvisez pas dans le e-commerce, le cross-canal, la distribution, sans prévoir une organisation globale adaptée).



Généraliste pragmatique, autonome, impliqué, des talents relationnels alliés à une force de conviction,

expérimenté en management, en gestion de projet, en organisation, au service de la dynamisation de vos unités, centres de profit, de la gestion de vos projets autour de la distribution e-commerce, du cross-canal.



Je vous accompagne dans votre Stratégie de développement et d'organisation, ou dans vos besoins de retournement, de transition.



Mes compétences :

Informatique

Formation

Management

Organisation de processus

Vente à distance

Logistique

Ecommerce

Cosmétiques

Production

Routage

Conseil en communication