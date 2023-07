Jean GONTIER

En tant que Second Mécanicien et Second Capitaine, dans la Marine Marchande, je me suis occupé de la maintenance des équipements techniques, des machines, du matériel sécurité, du système QSE et de la conduite du navire.



Mes compétences :

Navigation

Manœuvre

Machine

GMAO

Equipements oceanographiques

Sécurité

Transports maritimes

Operations maritimes

Positionnement dynamique

Maintenance

Gestion de maintenance

Mécanique

Chauffage Ventilation Climatisation

Hydraulique

Régulation

Electricité

Electrotechnique