Jean- Jacques LAVIGNON

17 rue de l’Airial

F-33260 LA TESTE DE BUCH

Téléphone : +33 6 07 21 73 15

Né le 16 juillet 1958 à Clermont Ferrand - Marié, 3 enfants

www.formarc.fr formarc@orange.fr

FONCTION



Directeur et consultant formateur de Form’ARC

organisme de formation continue spécialisé en agriculture et agro-distribution



FORMATION 1977 Bacc D ‘

1980 BTS Agri TAGE

1988 Management Buisnnes School CIBA GEIGY Suisse

1992 ESSEC IMD Ressources Humaines et Formation



Plus de 30 sessions de perfectionnement suivies dans le cadre de la formation continue durant les 20 dernières années ( management, pédagogie, techniques agro, gestion , droit etc…)



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



1980-1983 Délégué commercial biotechnique, Santé Animale Laboratoires ARKOVET

1983-1987 Directeur de Région Rhône Alpes Auvergne CIBA-GEIGY

1987-1990 Animateur commercial et formateur CIBA division Agriculture

( environ 200 collaborateurs )

1991-1994 Directeur de la formation de CIBA division agriculture

( 5 consultants )

1995–1996 Formateur international pour NOVARTIS et SYNGENTA

1997-2017 Directeur de Form’ARC* organisme de conseil et formation en agro distribution



* (+ de 60 entreprises clientes en agro-distribution, production animale, phyto, semences, instituts agronomiques … )

(+ de 4000 professionnels formés (T.Commerciaux, Ingénieurs, Vétérinaires, Cadres … )



EXEMPLES DE MISSIONS au sein de Form’ Arc :



Formation et entrainement aux techniques de négociation

Conseil rapproché en Management organisationnel auprès de plusieurs DG de l’agro-distribution

Accompagnement opérationnel de directeurs et cadres commerciaux : Plans Marketing/Ventes

Consultant international pour la Fondation NOVARTIS et SYNGENTA agro (+ de 80 missions )

Suivi d’une station internationale de recherche agronomique Afrique de l'ouest IER au Mali (80 chercheurs )

Création et mise en place de plusieurs modules pédagogiques Management, Vente…





LANGUES



Françaiis Anglais courant lu, parlé, écrit



Mes compétences :

Formation

Négociation

Management

Recrutement