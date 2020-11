Jean-Laurent FRANCESCHI

Actuellement en poste chez Pôle Emploi, je suis conseiller dans la division en relation avec les entreprises.

Je suis diplômé de la Capital Normal University of Beijing où j'ai appris le chinois mandarin en spécialité commerce. Je suis également diplômé d'un MBA spécialisé "Stratégie d'Intelligence Economique" à l'EGE - Paris, et anciennement d'un MBA spécialisé "Luxury Brand Marketing and International Management" ainsi qu'en Master 2 de "Négociation Internationale spécialité langue et culture chinoise".

J'ai pu au cours de mes années d'études acquérir diverses compétences et expériences dans la perspective de bâtir mon projet professionnel. Dans un premier temps, des compétences techniques acquises en techniques de commercialisation : vente, marketing, gestion de la force de vente, logistique, distribution, management, et informatique. En second lieu, un approfondissement de ces connaissances dans le domaine de la négociation internationale : négociation, gestion des conflits, interculturalité, gestion des risques. Afin d’affiner mes compétences techniques, je me suis spécialisé dans le marketing et le management des entreprises du luxe ainsi que dans l'intelligence économique. Enfin, en parallèle, je me suis appliqué à l'apprentissage du chinois mandarin que j'ai finalement validé par l'obtention de la licence de langue.

J'ai complété ces connaissances universitaires par des séjours de longue durée à Taiwan (1 an), et en Chine (1 an à Chongqing et 3 ans et demi à Pékin).



Mes compétences :

Marketing

Négociation

Vente

Communication

Luxe

Chinois Mandarin

Management

International

Intelligence économique

Communication culturelle