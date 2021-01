Jean LAURENTI

Engagé très tôt dans le design produit (j'ai défini un premier concept de monospace dès 1968 !), je m’oriente par la suite vers l’organisation d’entreprise puis les technologies de l’information.



Nous sommes à la fin des années 70 ! Je participe alors, en prise directe avec les acteurs du moment, Apple, IBM et d'autres marques, à l’arrivée en France de ce que l’on nommait à l’époque micro-ordinateur, produit aujourd’hui oublié. Ce sont les premiers pas de l’informatique grand public, passionnants et épuisants à la fois !



Après un parcours de plus de dix ans au sein de ce marché, je fonde en 1984 une première entreprise de communication qui deviendra 6 ans plus tard JPM & Associés SA, agence de marketing, design global et communication. Entreprise qui se positionne à partir des années 2000 sur les segments porteurs que sont les biens d'équiments, l'agro-alimentaire et la santé. Je crée JPM-Next en 2010, spécialisée dans le web et les applications mobiles... et enfin JPM-Archi en 2013, prestation existante depuis plusieurs années au sein de JPM & Associés et qui nécessitait, aujourd'hui, de disposer de sa propre stratégie de développement.



Diplômé d’un Master de Marketing Stratégique, je suis aujourd’hui Président de JPM & Associés SAS… une société dont les managers sont aussi les propriétaires, spécificité qui non seulement impose un véritable engagement dans les collaborations-clients mais surtout permet une véritable autonomie de décision, gage de proximité et de réactivité dans les relations que JPM & Associés entretient avec ses clients et leurs marques.



Mes compétences :

Création

Marketing

Web

Design

Mobile

Graphisme

Architecture

Apple iOS

Google Android