Jean LAUTRETTE

Ingénieur en informatique (INSA Lyon) depuis plus de 12 ans, j'ai fait mes premières armes sur le développement en nouvelles technologies (JAVA, J2EE...) avant de poursuivre naturellement vers le pilotage et le management.



Mes missions ont ensuite varié entre la gestion de projet (chez SII), le management de centre de service (chez CAP GEMINI), les missions de coaching/transformation (chez CAP GEMINI), la direction de service (responsable des études chez SYNELIA) , la gestion de projet importants ou de TMA (chez IBM) et la direction de TMA chez Open.

Aujourd'hui mon aventure se poursuit en Freelance, actuellement chez Yzee Services.



Mes compétences :

Chef de projet informatique

Informatique

Gestion financière

Lean

Direction de projet

Management opérationnel

Management

Conseil en Organisation

Transition mangement

Transformation management

Agile