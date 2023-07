Jean LIPOVAC

Management : Dirige les opérations à court et moyen terme de l'entreprise dans le cadre de la stratégie définie par les actionnaires. Participe à la définition de la stratégie de l'entreprise.



Responsabilité : Stratégie, Commerciale, Production, finance, RH, Etc...



Missions : Création de la culture d'entreprise.



Participation à l'étude des différentes opportunités d'obtention de fond soit par endettement financier, LBO ou par introduction boursières.



Réalisation de différents travaux et organisation des fonctions transverses à savoir, le service RH, juridique, commerciale, production et logistique.



Refonte du SI afin de contribuer et améliorer l'efficacité et l'économie liées aux processus décisionnels et permettre de minimiser les risque de non contrôle et d'inexactitude des données.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

Gestion administrative

Administration des ventes

Gestion de la production