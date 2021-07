Jean-Louis CORNU

Je suis Formateur-Consultant Indépendant en Micro-Informatique dans plusieurs domaines techniques : CAO, PAO, Vidéo et Bureautique ; j'ai plus de 20 ans d'expérience pédagogique dans le domaine de la Formation Continue .



Je réalise principalement des missions de Formation Continue selon des plans de formation standard ou spécifiques .



Je travaille essentiellement en sous-traitance d'Organismes de Formation qui me font intervenir en Formation Continue pour leurs clients .



En tant que Professionnel Indépendant de Formation Continue, j'ai naturellement un Numéro officiel de déclaration en Formation, enregistré auprès de la Direction Régionale de la Formation Professionnelle . J'ai le statut juridique d'EURL .





Mes compétences :

+ de 20 ans d'expérience pédagogique - Mobile sur toute la France



Formation en PRESENTIEL ou en DISTANCIEL



Formation sur les logiciels des domaines micro-informatiques suivants : BUREAUTIQUE / PAO / CAO-DAO / VIDEO

( Initiation / Perfectionnement ; toutes versions )



BUREAUTIQUE :

Suite Microsoft OFFICE Professionnelle :

-- WORD / EXCEL / POWERPOINT / ACCESS / OUTLOOK ( Certifications PCIE )

-- VISIO

Gestion de Projet :

-- PROJECT



PAO :

- Retouche d'images, Dessin et Mise en page :

-- PHOTOSHOP / ILLUSTRATOR / INDESIGN / ACROBAT

-- Corel DRAW

-- XPRESS



CAO-DAO :

- Dessin Technique 2D, Modélisation 3D avec Rendu :



Dessin Technique de base 2D / 3D =

-- AUTOCAD 2D / AUTOCAD 3D

-- DRAFTSIGHT



Mécanique 3D =

-- SOLIDWORKS

-- INVENTOR



Architecture 3D / Bâtiment =

-- Le BIM

-- REVIT Architecture / REVIT Structure / REVIT MEP

-- ARCHICAD

-- SKETCHUP

-- ARTLANTIS



VIDEO :

- Montage Vidéo et Effets post-montage

-- PREMIERE

-- AFTER EFFECTS