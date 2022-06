Jean-Louis FEGUEUX

A la fin de mes études, j'ai intégré un cabinet d'expertise comptable ou j'ai fait mes premières armes et appris les béa-bas du métier. (saisies de l'ensembles de pièces comptables, préparation des bilans, paies, amortissements)



J'ai ensuite poursuivi mon expérience professionnelle en qualité de comptable dans une entreprise de maçonnerie ou j'étais en charge des mêmes tâches que ci-dessus plus le suivi analytique des chantiers.



En janvier 1996, j’intègre en qualité de comptable la Ste SAS MGM "Promoteur Immobilier".

Pendant les premières année, j'ai été en charges des tâches suivantes, compta fournisseurs, trésorerie, paies, préparations des bilans.



Je délègue la partie RH et Trésorerie afin de m'attacher la fonction de contrôleur de gestion pour suivre et analyser le suivi des programmes immobiliers.



La société se développe beaucoup et ses besoins aussi, je bénéficie de cette forte croissance et suis promu Responsable Administratif et Financier.



Les missions qui me sont dévolues sont :

- Le suivi comptable de l'ensemble des prix de revient des programmes immobiliers.

- Le suivi de la Trésorerie du groupe

- Les suivi des prévisionnels de trésorerie à échéance 5 jours, 1 et 3 mois

- La production et analyse des tableaux de bord mensuel

- La gestion des services généraux (téléphonie, véhicules, photocopieurs, assurances, etc.....)



Juin 2014, j’intègre la Ste V&P Immobilier en qualité de Responsable Administratif et Financier.



Mes compétences :

Comptabilité

Ressources humaines

Trésorerie

Chiffrage de prix de revient

Gestion budgétaire

Comptabilité analytique