Jean Louis ROUSSEAU

Technico-commercial confirmé , je propose à mon futur employeur de faire évoluer son chiffre d'affaires , une meilleure gestion de son fichier clients et la recherche de prospects .



Plus de 20 ans d'expérience dans la fonction commerciale , l'organisation d'un grand secteur ( plutôt Grand Ouest ) , de l'animation d'un réseau de distribution et de la formation de leurs commerciaux .



Bonne connaissance dans la prescription auprès des Architectes , économistes , Bureaux d'études . Prise de côtes , plan et suivi de la gestion des chantiers .



Mes compétences :

Depuis Juin 2002 j'anime un réseau de distributeur