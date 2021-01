Jean Louis SCOTTO DI QUAQUERO

Bonjour à toutes et à tous,



Ingénieur depuis plus de 7 ans dans le domaine de la microélectronique et l'électronique, je souhaite m'orienter dans la Gestion de projet et la Gestion d'équipe.



J'ai eu la chance de participer à de nombreux projets avec différents partenaires, venant de divers pays et avec différentes cultures (Etats-Unis, Angleterre et Inde).



Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser mes compétences relationnelles ainsi que ma communication afin dassurer une synergie humaine positive au sein dune équipe projet, de la fédérer et de la faire évoluer.



Conscient que je suis débutant dans la gestion de projet, je suis actuellement en cours de formation en vue de passer la certification PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments).



N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus.



Bonne journée et prenez soin de vous et de votre entourage en ces temps difficiles.



Jean-Louis