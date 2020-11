Jean-Louis VINCENT

Consultant-Formateur, je mets à disposition plus de 30 ans d'expérience des transitions professionnelles par valorisation des personnes, des parcours professionnels et des compétences au moyen de la médiation et du développement cognitif.

Investi depuis quelques années dans la démarche Qualité, je suis certifié auditeur Qualiopi tierce partie et accompagne les OPAC pour cette certification.

récemment référencé par l'INTEFP dans le cadre des formations commune au dialogue social.



Créateur du cabinet JLV en 1990, aujourd'hui Centre Bilan de Compétences (environ 30 bilans/an) a été agréé par Fongecif Ile de France, AFDAS, Uniformation, Unifaf ; référencé Opcalia, IBM, DEFI, partenariat Chambres de Métiers et de l'Artisanat des Yvelines CMA-78.



Membre fondateur du SYCFI, il en est aujourd'hui délégué régional Normandie et Administrateur.



Médiateur singulier, membre des associations "Premis - Coaching avec le Cnam" ; "Cercle National du Coaching" : http://www.jlv.fr/m-18-mediation-singuliere-coaching-individuel.html ; PROSE Normandie



- Coach certifié niveau senior par le Cercle National du Coaching www.cerclenationalducoaching.fr/

- Inscrit au Registre Professionnel des Consultants-Formateurs Indépendants (RP-CFI).

2014 : Création du groupe "Apprendre à apprendre" http://lc.cx/P8T et du blog www.MaTransitionProfessionnelle.fr



Auparavant :

5 années sur les chantier du BTP en tant qu'installateur Thermique & Sanitaire.

7 années d'enseignement en maths & physique.



Mon approche : seule l'appropriation par les participants de leurs compétences, décisions, projets s'avère constructive et fiable.



Ma vision : le potentiel humain reste inexploité en terme d'anticipation et de réactivité face aux secousses professionnelles et défis de l'entreprise. Ne convient-il pas de passer de la notion de "main d'oeuvre" à celle de "mental d'oeuvre" gage de la créativité