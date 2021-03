Jean-Luc DURIEUX

Fort d’une expérience industrielle de plus de 20 ans, ma récente mission de Responsable méthodes et industrialisation chez FAURECIA, 94000 collaborateurs, 17 MM€ CA en 2012 m’a permis d’élargir mes compétences au sein d’un service de recherche et développement en collaboration étroite avec les différentes équipes logistiques, techniques et production dans un secteur en constante évolution et en flux tendus.



Ma mission a été principalement d’assurer le développement des projets de modernisation des lignes de production, d’animer les AMDEC tout en respectant la qualité des produits modifiés.

Sur un plan externe, les fournisseurs et les clients apprécient le soin que j'apporte au suivi de leurs dossiers et ma volonté de trouver une solution efficace et durable pour les deux parties.



Titulaire d’un DPCE économie et gestion d'entreprises, et d'un DUT Génie mécanique et productique, j'ai

évolué au sein du groupe Enia-Revêtements de sols textiles, 1250 personnes,195 M€ CA en 2006,pour

devenir Cadre de production et assurer l'interface entre les différents services de l'entreprise et les 75

opérateurs répartis dans 3 unités.











I am a certified Textile Production Executive with extensive hands-on experience of Tufting tiles and practical knowledge of Technical industries.

In addition I have a University Degree in economics and factory management since 1995, and in mechanical engineering since 1988.



I have worked for Enia Company for more than 20 years : 1250 employees with a turnover of €195 million in 2006. I was in charge of 75 workers in 3 workshops with 4 team leaders to :

respect of targets, schedules, productivity, quality

optimise tufting hooks and needles module consumption;

daily production analysis and monitoring equipment efficiency

organise 3 shifts and staff management

Make the maintenance plan for 30 production machines



By using of lean methods with :

Kaizen, 5S: Sorting/Straightening/Systematique cleaning/Standardizing/Sustaining, continual improvement teams, level 1 preventive maintenance;

Monitoring Technical files and international purchases, respect of specifications and suppliers' claims from the USA, the UK, Belgium and Germany;

Studying production value chain allows me to optimise time production, as well as communication, stock and warehouse procedures.



Suppliers and customers appreciate my care in matching their requirements to find an efficient and lasting technical solution for the two parts.After a 20 years' experience within a rigorously working team in the automobile industry, I applied AMDEC (FMECA = Failure Mode, Effects and Critically analysis)for new carpets Audi, Jaguar, PSA, Renault in close collaboration with the development teams.



Mes compétences :

Automobile

Gestion de projet

Mécanique

Productique

Management

Textile

Textile technique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Kanban

Kaizen

Analyser et améliorer les performances

Amélioration continue