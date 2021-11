Jean-Luc ELTZÉ

Riche dune expérience large et diversifiée, sachant m'adapter aux différents projets informatiques,

je serai ravi de pouvoir mettre à profit mes compétences et ma polyvalence au sein de votre société



COMPÉTENCES :

- Administration des systèmes : WINDOWS, AIX, UNIX.

- Administration des réseaux locaux et distants : TCP/IP, routage, sécurité, proxy, firewalls, etc..

- Gestion de parc informatique : matériels, logiciels, licences

- Déploiement des matériels : PC, serveurs, réseau.

- Déploiement des logiciels : Gestion, ERP, "métier", production, etc..

- Élaboration et suivi des contrats fournisseurs

- Gestion des achats matériels et logiciels

- Téléphonie fixe et mobile

- Maintenance informatique de 1er niveau

- Formation de base des utilisateurs : office, messagerie, internet

- Maintenance et paramétrage CFAO : CATIA, logiciels de pilotage des machines à commandes numériques

- Programmation SGBD / GPAO : COBOL, SQL



FORMATIONS DIVERSES :

- 2004/2005 : BTS de maintenance et support en informatique - CESI de Reims - 13 mois

- 2000 : Administration système AIX, architecture TCP/IP - IBM - 21 jours.

- 1992 : Administration système UNIX, programmation shell - CHAMPFOR - 10 jours.

- 1991 : Programmation bases de données - UNISYS - 10 jours.

- 1908 : bac H (informatique)



Mes compétences :

Aéronautique

Bureautique

CFAO

Maintenance réseau

UNIX

CATIA

Microsoft Office

Planning - ordonnancemant - plan de charges - nome

Téléphonie fixe et mobile

AIX

Maintenance matériel et logiciel

Gestion de parc informatique

Assistance bureautique et messagerie

SGBD - programmation SQL

Elaboration et suivi des contrats fournisseurs

Administration systeme et reseau