Jean-Luc JEAN-LUC CANNILLO (CANNILLO)

A propos : Jai accompagné la performance individuelle par un coaching de proximité et par le développement continu des compétences déquipes de 6 à 10 commerciaux terrain. Garant du pilotage et de lefficacité commerciale du secteur géographique et de léquipe commerciale, jai animé et fédéré mes équipes par la mise en place et le suivi des plans dactions individuels et collectifs en vue datteindre les objectifs par un management centré sur lhumain. Animer, fédérer, coacher, challenger, garantir les bonnes pratiques dans lexécution des process internes et contribuer à lamélioration continue du service : Telles ont été mes missions durant 11 ans au sein dun leader de la communication digitale et du webmarketing en France.



Mes compétences :

SEM

SEO

Mobile marketing

Publicité

Réseaux sociaux

Search

Webmarketing

Salesforce.com

Salesforce.com ; Pack Office