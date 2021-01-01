Jean-Luc JEAN-LUC NOIRET (NOIRET)

MES DOMAINES D'INTERVENTION
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* ARRET DU TABAC ET DU CANNABIS
* CONTROLE DU POIDS,
* ARRËTER DE SE RONGER LES ONGLES
* AMELIORER SA COMMUNICATION, SA RELATION AUX AUTRES,
* DEVELOPPER SON BIEN ETRE ET SON EFFICACITE,
* S'ESTIMER, SE FAIRE CONFIANCE,
* GERER SES EMOTIONS, SON STRESS, SE RELAXER,
* SURMONTER SES BLOCAGES,
* SORTIR DE LA DEPRIME, FAIRE SES DEUILS,
* SORTIR D'EMPRISE OU DE DEPENDANCE RELATIONNELLE,
* SURMONTER SES PEURS, SES PHOBIES, SES ANGOISSES,
* CLARIFIER ET ATTEINDRE SES OBJECTIFS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS (CHANGEMENT D'ORIENTATION, D'EMPLOI, D'ENTREPRISE...),
* PREPARER UNE ECHEANCE, UN EXAMEN, TROUVER SA VOIE, SE REALISER DANS LA VIE,
* CONSERVER, RETROUVER OU DEVELOPPER SA MOTIVATION,
* SURMONTER SES DIFFICULTES, FAIRE DES CHOIX, REGLER SES CONFLITS INTERNES...
Mon site Internet : https://www.hypnose-56.fr/
Téléphone : 06 81 82 69 95
Mes compétences :
Bien être
Programmation neuro-linguistique
Conduite du changement
Développement personnel
Coaching
Pas d'entreprise renseignée