Jean-Luc JEAN-LUC NOIRET (NOIRET)

MES DOMAINES D'INTERVENTION

***************************



* ARRET DU TABAC ET DU CANNABIS

* CONTROLE DU POIDS,

* ARRËTER DE SE RONGER LES ONGLES

* AMELIORER SA COMMUNICATION, SA RELATION AUX AUTRES,

* DEVELOPPER SON BIEN ETRE ET SON EFFICACITE,

* S'ESTIMER, SE FAIRE CONFIANCE,

* GERER SES EMOTIONS, SON STRESS, SE RELAXER,

* SURMONTER SES BLOCAGES,

* SORTIR DE LA DEPRIME, FAIRE SES DEUILS,

* SORTIR D'EMPRISE OU DE DEPENDANCE RELATIONNELLE,

* SURMONTER SES PEURS, SES PHOBIES, SES ANGOISSES,

* CLARIFIER ET ATTEINDRE SES OBJECTIFS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS (CHANGEMENT D'ORIENTATION, D'EMPLOI, D'ENTREPRISE...),

* PREPARER UNE ECHEANCE, UN EXAMEN, TROUVER SA VOIE, SE REALISER DANS LA VIE,

* CONSERVER, RETROUVER OU DEVELOPPER SA MOTIVATION,

* SURMONTER SES DIFFICULTES, FAIRE DES CHOIX, REGLER SES CONFLITS INTERNES...



Mon site Internet : https://www.hypnose-56.fr/



Téléphone : 06 81 82 69 95



Mes compétences :

Bien être

Programmation neuro-linguistique

Conduite du changement

Développement personnel

Coaching