Menu

Jean-Luc JEAN-LUC NOIRET (NOIRET)

PLOEMEUR

En résumé

MES DOMAINES D'INTERVENTION
***************************

* ARRET DU TABAC ET DU CANNABIS
* CONTROLE DU POIDS,
* ARRËTER DE SE RONGER LES ONGLES
* AMELIORER SA COMMUNICATION, SA RELATION AUX AUTRES,
* DEVELOPPER SON BIEN ETRE ET SON EFFICACITE,
* S'ESTIMER, SE FAIRE CONFIANCE,
* GERER SES EMOTIONS, SON STRESS, SE RELAXER,
* SURMONTER SES BLOCAGES,
* SORTIR DE LA DEPRIME, FAIRE SES DEUILS,
* SORTIR D'EMPRISE OU DE DEPENDANCE RELATIONNELLE,
* SURMONTER SES PEURS, SES PHOBIES, SES ANGOISSES,
* CLARIFIER ET ATTEINDRE SES OBJECTIFS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS (CHANGEMENT D'ORIENTATION, D'EMPLOI, D'ENTREPRISE...),
* PREPARER UNE ECHEANCE, UN EXAMEN, TROUVER SA VOIE, SE REALISER DANS LA VIE,
* CONSERVER, RETROUVER OU DEVELOPPER SA MOTIVATION,
* SURMONTER SES DIFFICULTES, FAIRE DES CHOIX, REGLER SES CONFLITS INTERNES...

Mon site Internet : https://www.hypnose-56.fr/

Téléphone : 06 81 82 69 95

Mes compétences :
Bien être
Programmation neuro-linguistique
Conduite du changement
Développement personnel
Coaching

Entreprises

Pas d'entreprise renseignée

Formations

  • Méthode AHNERE LANA MONNIER

    Nantes (44000) 2018 - maintenant Akashic Hypnotic Neuro Energetic Rapid Evolution

  • Formation Méthode CHATAIGNER

    Cagnes Sur Mer 2015 - 2016 Praticien en Hypno-Nutrition

    Nutrition - Nutrithérapie - Hypnose

  • Human Coach International (Paris)

    Paris 2006 - 2007 Life Coaching

  • Institut Français De Programmation Neuro Linguistique - IFPNL

    Paris 2005 - 2007 Maître Praticien en Programmation Neuro Linguistique


    Formations complémentaires : Estime de soi / Confiance en soi, Gestion du Stress, Interventions Orientées Solution, Energies Masculines/Féminines, les Archétypes.

  • New York Training Institute For NLP (Bruxelles)

    Bruxelles 2005 - 2007 Maître Praticien en Hypnose Ericksonienne,

  • Université Reims Champagne Ardenne

    Reims 1980 - 1985

Réseau