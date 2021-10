Jean Luc SAGHAARD

MANAGEMENT :



Pilotage de plans projets d’Entreprise (+ 25000 jrs/h) ; Management d’équipes MOA, SI (30 personnes) ; Animation et gestion de cellules de gestion assurantielle (6 à 15 personnes), moyens généraux (10 personnes) ; Recrutement, animation et formation d’équipes pluridisciplinaires, internationales



OPTIMISATION ET RATIONALISATION DES COÛTS :



Gestion et optimisation des prestations externes ; Opérations de cost killing ; Pilotage d’appels d’offres ; Elaboration, suivi et contrôle de budgets ; Mise en place de procédure des achats



PILOTAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION : Dans le cadre de restructurations et fusions opérationnelles, expertise en pilotage de migrations fonctionnelles métiers; Maintien en condition opérationnelle des Systèmes d’Information ;



MISE EN ŒUVRE DE PROGRAMMES DE TRANSFORMATION DE SI EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL :



Définition et mise en place de schémas directeurs informatique ; Externalisation et Internalisation de Systèmes d’Information ; Refonte d’infrastructures et d’informatiques de gestion ; Mise en place de plan de continuité d’activité ;



LOGISTIQUE ET ORGANISATION :



Supervision de déménagements (regroupement de 15 sites sur toute la France en un site unique) ; Gestion des achats et fournisseurs ; Gestion des baux ; Mise en place de processus de numérisation et impression pour des plateformes de gestion assurantielle ; Animation d’équipes dédiées aux moyens généraux



DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE :



Supervision d’équipes de comptabilité générale et technique



AUDIT :



Création de la fonction Audit ; Conception de charte d’Audit ; Pilotage des Audits internes et accompagnement des Audits externes ; Mise en œuvre de plans d’actions correctifs ; Mise en œuvre et suivi de processus de contrôle interne ; Suivi des contrôles légaux (ACP, DGCCRF, …)



JURIDIQUE :



Mise en place de processus de suivi des contentieux ; Gestion de la relation avec les cabinets spécialisés en droit des affaires ; Suivi des contrats ; Corporate (statuts, mandats, AG, publications légales, etc.)



MEDIATION :



Mise en œuvre des processus réglementaires (directives ou recommandations ACP) ; Relation avec les compagnies, CNIL,





Mes compétences :

Assurance

IT

MOA

Organisation

Audit

Juridique entreprise

Fiabilit�

Arbitrage

Respect des engagements