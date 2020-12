Jean-Luc SIMONI

APEF: Association Pour les Economies de Fonctionnement



Nous sommes une association de mutualisation des achats, nous agissons en tant que centrale de référencements pour nos adhérents qui sont des établissements tournés vers le secteur mèdico-social ayant le statut d'association tels que les EHPAD, ESAT, MECS,FJT,ainsi que les collectivités territoriales.



Nos bénévoles et salariés référencent des fournisseurs nationaux et locaux sur tout type de produits alimentaires et non-alimentaires ainsi que des services, fournisseurs avec lesquels ils négocient des tarifs préférentiels permettant aux adhérents de réaliser des économies conséquentes sur leurs frais de fonctionnement.



Aujourd'hui l'association compte plus de 2900 adhérents et plus de 150 fournisseurs référencés.



www.apogees-asso.org





