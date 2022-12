Jean-Marc ALLONNEAU

Directeur de structure :

- Qualités de gestionnaire avérées avec l'expérience de la recherche de financements.

- je pilote le changement avec anticipation et pédagogie.

- je construits les relations client-fournisseur sur une stratégie gagnant-gagnant s'inscrivant dans la durée.

- je m’appuie sur des valeurs humaines et professionnelles fortes : écoute, dialogue, attention à chacun dans un collectif qui démultiplie l'efficacité et la réussite de l'entreprise.



En formation, en accompagnement, j'ai la conviction que chaque personne a des potentiels et des talents à révéler.



Mes compétences :

Organisation

Communication

Gestion de projet

Leadership

Prospective stratégique

Assertivité

Pédagogue

Financement

gestion previsionnelle