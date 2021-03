Jean-Marc MESSAN

« Celui qui croit que la vie a un sens est plus apte à accepter les événements défavorables de sa vie pour faire d'eux des outils d'évolution et d'apprentissage » (A.C. Ping)



Consultant SI et Coach en management de projet de transformation en entreprise, je développe mon réseau professionnel pour accroître la collaboration, l'intelligence collective et faire émerger de nouvelles opportunités d'accompagnement de managers et de leurs équipes au sein de leurs activités.



A travers des missions de conseil, de coaching individuel et d'équipe, j'interviens sur l'organisation des services à travers les processus et de fonctions de la DSI pour donner plus de sens aux activités du quotidien : "la société parfaite est celle où la possibilité de la réalisation de soi serait offerte à tous les individus." Abraham Maslow



Mes compétences :

Travailler en équipe

Pratiquer l'écoute active

Manager une équipe

Accompagnement

ITIL V3

Conseil

IT service management

Médiation

Organisation

Communication

Transformation des organisations

Conduite du Changement

Coaching

Démarche collaborative