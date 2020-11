Jean-Marc SERAYSSOL

DIRECTION GÉNÉRALE



Hyper-Croissance, Excellence Opérationnelle, Digitalisation.

Google, Uber, Dell, HPE - Asie, Europe



Modernisation et transformation de structures commerciales et opérationnelles

Déploiement de solutions innovantes aux enjeux de croissance et de rentabilité





COMPÉTENCES CLÉS



- Diriger, développer, responsabiliser de larges organisations B2B dans un environnement international pour générer une croissance forte et rentable.

- Contrôler et délivrer la performance du chiffre d'affaires et du bénéfice net.

- Analyser, concevoir et déployer des systèmes et des organisations afin que les stratégies de vente, les modèles d'exploitation et les compétences s'harmonisent efficacement.

- Anticiper les tendances de marchés, accompagner les décideurs clés sur les stratégies disruptives, renforcer les cultures centrées client, structurer les plans de modernisation digitale.

- Transformer les modèles, processus et outils utilisés dans les fonctions commerciales et support.

- Renforcer l'excellence et l'autonomie et inspirer l'intégrité et la responsabilité.

- Intégrer les connaissances collectives et négocier des compromis pour résoudre des problèmes organisationnels complexes.



REALISATIONS SIGNIFICATIVES



- Directeur Régional (EMEA et Asie) chez Dell, HPE, Google et Uber, ou jai construit et géré avec succès des équipes multi-segments, multi-channels, multimodes, larges de 300 à 700 collaborateurs.

- Modernisation des structures de ventes et de supports, en transformant les modèles traditionnels de ventes en des modèles digitaux et hybrides, en adoptant les dernières avancées en CRM, en concevant des plans de compensation, de motivation et de développement personnel efficaces. Croissance accélérée des revenus (Dell x1,2 ~ 1,8 / an, Google x1,5 / an, Uber x2 / an passant de 13000 à 100000 clients en 2 ans).

- Initiation et déploiement chez Dell, HPE et Uber, de projets internationaux doutsourcing, et de consolidation géographique et opérationnelle des ressources commerciales et de support, avec un impact positif énorme sur le résultat opérationnel (jusqu'à 50% de rentabilité opérationnelle), tout en améliorant la qualité de support et satisfaction client (NPS jusqu'à 40's).