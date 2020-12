Jean-Marie CAILLEAUX

A découvrir en version interactive et multimédia sur http://www.gestux.com/cv.



Après six années en tant qu'assistant réalisateur et régisseur freelance dans le cinéma et l'animation, je me suis intéressé dès 1997 aux potentialités de la diffusion vidéo en réseau.



Un passage en 1999 chez Angie Interactive où j'ai mis en place l'infrastructure technique nécessaire à la réalisation et à la diffusion de vidéos en ligne m'amène à développer et gérer entre 2001 et 2003 une Web TV financière pour le compte d'ING Ferri.



Je travaille à présent pour Barclays Bank PLC en qualité de responsable du marketing on line.

Je gère les différents aspects du marketing interactif avec l'aide d'un webmaster et d'un community manager. En ce sens mon travail consiste à imaginer et mettre en œuvre des solutions permettant de recruter de nouveaux clients ou de fidéliser la clientèle existante.



Au sein d'une entreprise sans cesse à la recherche des nouveaux usages du net dans le recrutement et la relation client, j'ai entre autres piloté la récente refonte du site barclays.fr, les différentes campagnes de recrutement prospect en relation avec les agences web et média ainsi que la mise en place de la première plateforme collaborative du monde bancaire en France: le Cercle Barclays premier.



Mes compétences :

Gestion de projet internet

Html/css

Réalisation Audiovisuelle

WebDesign

Php/mysql

Scénariste

Javascript

Management

Stratégie digitale