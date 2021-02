Jean-Marie MARCHAND

MO Team rénove des espaces tertiaires dans tout l’hexagone.

En 2013 MO Team en groupement avec SEGPP (CFO / CFA / DI / Contrôle d'accès); AGC (CVC) et Aub'Bois (Menuiserie d’Agencement) a rénové et désamianté 75% de l'ancien siège de la Caisse d’Épargne Ile de France à Montigny le Bretonneux pour le compte du CNFPT (Centre National de la Formation des Personnels Territoriaux) qui s'en était porté acquéreur . Travaux de septembre 2012 à mai 2013 pour € 2.300.000,00 HT. 7 000 m² de surface utile.

En 2013 MO Team est Maître d’Oeuvre d'exécution pour le Compte de Mondrago Ingénierie. Construction d'un ensemble de 5 bâtiments en procédé constructif bois "TOT'm" à Saint-Herblain sur les bords de Loire. Travaux € 3 500 000,00

MO Team a travaillé en contractant Général pour des Clients tels que :

SELESCOPE 116 avenue des Champs Élysées 240 m² € 350 000,0 HT

SolaireDirect : Le Centorial Avenue du 4 Septembre 75002 Paris 810 m² € 750 000,00 HT

SolaireDirect : A Rousset département 13 790 1 200 m² € 180 000,00 HT

EBAY-PAYPAL : Rue de la Banque 75002 Paris 800 m² € 1 000 000,00

STATPRO : Rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris 285 m² € 210 000,00 HT

VERIFONE : 92130 Issy-les-Moulineaux 1700 m² € 700 000,00 HT



Mo Team a travaillé en Maîtrise d'Oeuvre d'Exécution pour :

Microsoft : en sous-traitance FORM'A et JLL Immeuble GENERALI à Issy-les-Moulineaux

PAYPAL : Rue de la Banque 75002 Paris

BIO-RAD Data Center : 200 m² € 1 500 000,00 HT