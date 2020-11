Jean-Marie MATHÉ

Professeur certifié d'histoire géographie, retraité depuis le 1/1/2009;

35 ans de carrière et d'expérience

2004 : MAÎTRISE INFO-COM (Paris X-Nanterre) par V.A.E et mémoire sur "la communication des collectivités territoriales"

2005 :CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE (Arts; option cinéma-audiovisuel)

Créateur et animateur d'un groupe local d'Amnesty International



MON "SAVOIR-FAIRE" : PRESSE,ENVIRONNEMENT, DROITS DE L'HOMME ET SOLIDARITE...EST UTILISABLE.

SITE A CONSULTER (que j'ai créé) : WWW.CLUB-MEDIA.ORG



* Correspondant du site "BleLorraine" depuis 2016;



* AUTEUR D'UN BLOG : HTTP://NONALUSINE-BOULAY.OVER-BLOG.COM (opposition au lieu d'implantation d'une usine de biométhanisation);

* Président de l'ADPN (association de défense du pays de nied);



* Ancien correspondant du journal "La Semaine" sur Boulay et environs : www.lasemaine.fr (2009-2020).



* Collaboration médias : "Agora Vox", "Le Petit Naborien", "Metz Métropolitain".



Mes compétences :

la presse

éducation aux médias

spécialiste de l'environnement (biométhanisation)

Droits de l'homme

Environnement