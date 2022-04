Je suis le chef d'établissement pour la région Ouest de la CDAF-Formation. A ce titre, j'organise et anime avec une équipe pédagogique de professionnels des achats des formations dans la fonction ACHATS:



2 formations ACHATS de HAUT NIVEAU sont dispensées sur Saint-Nazaire dont le diplôme de Niveau I - MANAGER DES ACHATS INTERNATIONAUX :



1- ESAP - Ecole Supérieure des Acheteurs Professionnels - Titre certifié de RESPONSABLE DES ACHATS - ACHETEUR LEADER, Niveau II au RNCP (62 jours de formation continue - Jeudis, vendredis et samedis tous les 15 jours hors vacances scolaires de septembre année N à juin année N+1. Coût 10900€ nets de TVA - Tarif préférentiel demandeur d'emploi et accessible en contrat de professionnalisation sans coût pédagogique supplémentaire et en FONGECIF - du 13 septembre 2018 au 06 juillet 2019.

Eligible au CPF N° 8519



2- ESAP - Ecole Supérieure des Acheteurs Professionnels - Titre certifié de MANAGER DES ACHATS INTERNATIONAUX , Niveau 1 - Bac+5 au RNCP ( 55 jours de formation continue - Jeudis, vendredis et samedis toutes les 3 semaines hors vacances scolaires. Accessible avec Bac + 4/5 ou niveau II validé et expérience significative dans les achats. Coût 11900€ nets de TVA. Tarif préférentiel demandeur d'emploi et accessible en contrat de professionnalisation sans coût pédagogique supplémentaire et en FONGECIF - du 13 octobre 2018 au 13 septembre 2019.

Eligible au CPF N°9891



Pour tous renseignements 02 40 44 42 22

jean-michel.callens@nantesstnazaire.cci.fr



Formations Inter entreprises Achats: Calendrier 2018 :



PRATIQUE DE L'ACHAT - la formation de référence en achat débutant: négociation, tableau de bord, contrat achat et marketing achat: 5 jours : 28.29.30 mai et 18 et 19 juin 2018 (1ère session) + 19.20.21 novembre et 03 et 04 décembre 2018 (2ème session) à 2900€ nets de TVA.



NEGOCIER AUX ACHATS - les clés d'une négociation réussie en 5 jours : 18.19.20 juin +02 et 03 juillet 2018 (1ère session) et 10.11.12, 20 et 21 décembre 2018 (2ème session) à 2900€ nets de TVA



+ l'intégralité des modules ESAP proposée à nos clients en formule INTER entreprise (analyse du besoin, marketing achat sourcing, stratégie achat, analyse financière fournisseur, contrôle de gestion et analyse des coûts achats...)



www.formation-entreprise.com

www.cdaf-formation.fr



