Jean-Michel CASAUBON

INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE - 25 ANS D’EXPÉRIENCE :



Systèmes et services de Transport Intelligents :

- de gestion et d'analyse du trafic routier ;

- d'exploitation et d'information aux voyageurs sur des pôles d'échanges multimodaux.

Gestion de contrats de prestation et de maintenance (sous astreinte).

Conduite de projets informatiques et techniques, A.M.O, M.Œ.

Conception et réalisation de sites Internet.

Administration de systèmes et réseaux d’entreprise Unix/Linux et Windows.



Mes compétences :

Gestion de projet

Linux

Direction des systèmes d'information

Informatique

Systèmes de transport intelligents

Maintenance informatique