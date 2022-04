Jean-Michel COCULA

J'ai une expérience significative en Logistique Industrielle principalement en tant que responsable Supply Chain dans l'industrie Automobile complétée par une expérience en Logistique de Distribution en tant que responsable de site et consultant. Cela me permet d'avoir une vision globale de la chaîne logistique dans différents secteurs d'activité, cela me permet également d'être capable d'adapter la démarche d'Amélioration Continue au contexte et d'utiliser les outils LEAN les plus appropriés.



Mes compétences :

Réduction des coûts

Gestion de production

Amélioration continue

Management d'équipe

Etude Plateforme Logistique

LEAN Manufacturing

ERP

Transport

Gestion de projet

Gestion de la chaîne logistique

Gestion des stocks

Change management