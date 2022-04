✔ Jean-Michel CROS ✔

Consultant transformation numérique // Responsable de Projet digital expérimenté @ Economie Sociale, responsable et Solidaire

agiliste web & mobile #open #innovation ×× data & #creative #techno **



Plus de 10 ans d'eXPérience en conseil & gestion de projet (responsive & CMS web 2.0, Data / CRM, application mobile iOS / Androïd, UX & accessibilité, SCRUM & agilité, contenus vidéo/3D, motion design,...) en agence de communication interactive, services publics et en SSII / éditeur.



projets : INRS - Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, Pôle Emploi-Store, La Poste, Stade de France, Croix-Rouge, INCa - Institut National du CAncer, Aide et Action, Avise / ESS, CCi 78/95, Eco Emballages, Comité Régional du Tourisme Poitou/Charentes, Mairie de Cergy, Editions Belin / Pour La Science, Météo-France, TV France International, VIParis, CiC, Volkswagen et SEAT France, B.Braun Medical, PIAS records,...



Mes compétences :

Rich Media

Internet

Veille

Mobile

Strategie

ESS

Gestion de projets

Conception

Open source

Accessibilité numérique

Conseil

Web 2.0

3D