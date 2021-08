Jean-Michel FALLET

Diagnostiquer & Designer votre Supply Chain pour la rendre plus performante en :

> Diminuant les coûts

> Augmentant la productivité

> Générant du cash

> Accroissant la satisfaction et la fidélisation de vos clients et de vos fournisseurs



Spécialités: innovation, stratégie, productivité, simplification, cessions-acquisitions, Supply Chain, Logistique

Pour plus d'information contactez-moi sur: jmfscconsulting@gmail.com

_____________________________



Assess & Design your Supply Chain to make it more efficient in :

> Killing costs

> Increasing productivity

> Generating cash

> Increasing your customers' and suppliers satisfaction & loyalty



Specialties: innovation, productivity, simplification, merge & acquisition, Supply Chain & Logistics

More information contact me: jmfscconsulting@gmail.com



Mes compétences :

Stratégie

Conduite du changement

Innovation

Outsourcing

Gestion des stocks