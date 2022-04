Après une formation initiale en gestion, j'ai rapidement intégré la fonction RH.



Conjuguant la passion des relations humaines, la rigueur et la communication, mon parcours de DRH multi sites et d'expert RH est jalonné de réussites, dans des contextes de croissance et de réorganisation (reprise, fermeture de sites ou création d'une nouvelle activité).



Optimiste et fédérateur, je m'inspire régulièrement des sportifs de haut niveau pour aboutir dans mes projets et conduire le changement.



Je m'efforce de susciter l'envie pour que chacun donne le meilleur de lui-même !



Profondément ancré dans le tissu régional Pays de la Loire, doté d'une double culture industrie / services, j'ai notamment développé :

- des compétences en qualité de généraliste RH multi sites,

- des compétences managériales,

- des compétences en conduite du changement,

- des compétences en conduite de projets de développement.



J'ajoute être certifié médiateur et adhérent de l'ANDRH.



Jean-Michel FONTENEAU



Mobile : 06 23 41 98 25



Mes compétences :

Médiation

Réactivité

Ressources humaines

Relations sociales

Rigueur

Communication

Adaptabilité