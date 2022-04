Jean-Michel GARCIA

J'ai créé Aiida en septembre 2010 dans un but simple : mettre à profit l'ensemble de mes connaissances et mon expérience généraliste dans le domaine des TIC pour conseiller les PME/TPE, prendre en charge la gestion complète de leur système d'information (comme un Directeur ou un Responsable Informatique en temps partagé) afin qu'ils puissent se recentrer sur leur métier. Je m'appuie pour cela sur un réseau de partenaires avec chacun un ou plusieurs domaines d'expertise.



Mes autres activités sont :

- Le Conseil en Systèmes d’Information auprès des PME (réflexion sur l’organisation, choix des partenaires, audit de l’infrastructure…),

- Au sein d'une équipe informatique, le renfort dans le cadre d'un projet ponctuel ou le remplacement de personne en cas d'absence,

- Et la formation bureautique (Windows, Office, Outlook, Notes…).



Mes compétences :

Conseil

Informatique

Gestion de projet

Business Intelligence

ERP

Management

Veille

Formation

Gestion des connaissances

Temps partagé