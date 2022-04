Jean-Michel GEY

Coordination de la relation avec les assureurs et partenariats



Définition du contenu et exécution des services rendus aux clients multinationaux à l'export (dont coordination des programmes internationaux)



Développement de nouveaux produits, en liaison avec le Marketing, ou en co-développement avec les entreprises sur les risques émergents et les nouvelles solutions , tels que énergies renouvelables (photovoltaique,hydro-électricité), risques épidémiques, risques de santé au travail (ex:amiante), modélisations de risques naturels, scénarios de rupture de barrages,...



Veille marché (assureurs et concurrents) et benchmarking, surveillance des sécurités assureurs et réassureurs, veille juridique...



Elaboration de formations et pilotage du programme de formations techniques,



Structuration de programmes et placement en réassurance pour le compte d'assureurs ou de captives de réassurance



Coordination avec le marché de Londres



Contributeur ou chef de projet sur les grands Appels d'Offres ou sur des études de risques



Spécialités sectorielles: énergie (photovoltaique, thermique, nucléaire, hydraulique, trash-to-cash), cimenterie.



Spécialités Risques: quantifications, modélisations risques naturels,rupture de barrage, risque amiante, légionnelle, nanotechnologies...



Mes compétences :

International