Jean-Michel JM (PAOLETTI )

Mes compétences :



Réalisateur

Artiste Peintre

Cameraman

Montage vidéo



Jai suivi le parcours classique : lycée professionnel Vente Action Marchande, Lycée général Bac ES avec Mention, Diplômé du Conservatoire Libre du Cinéma Français de Paris en réalisation, Formation en journalisme et Photographie, cursus universitaire en Formation Master Management et plus dune quinzaine dannées dexpériences dans léducation , perdu dans le néant du système en moubliant , bloqué en mode automatique « système alerte survie » !



Malgré tout, jai réalisé et aidé à réaliser de nombreux documentaires et courts-métrages dans nombreux domaines .

Je peux prendre en charge un projet et le mener à son terme en tenant compte des contraintes créatives, budgétaires et lhumain !



Aujourd'hui je souhaite donner une nouvelle orientation à mon parcours professionnel en tant que co-scénariste ou co-réalisateur par la transmission ou l'échange mes acquis, sur la totalité de mon parcours professionnel riche dexpériences en dehors du milieu par mes qualités et ma motivation au sein dune équipe .

Je suis disponible et ouvert à différents types de projets, même sur des courts-métrages,

j'ai une capacité dadaptation, je peux étudier la production de projets avec vous, Polyvalent. Opérationnel à tous les postes (production, réalisation, cadre et montage)