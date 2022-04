Jean-Michel POVEDA

MA VIE :

Né à Alger en 1962, je vis et travaille à Domont.



C'est en 1963 que mes parents s'installent à Toulouse où je passe une partie de mon enfance remplie de superbes souvenirs.



Souvenirs des dimanches après-midi aux odeurs de peinture à l'huile et d'essence de térébenthine provenant du salon ou mon père peignait paysages et portraits.



C'est dans cette atmosphère que j'ai ressenti le besoin de peindre.



Après un apprentissage sur le mélange des couleurs et la technique de la peinture à l'huile dispensé par mon père, c'est à l'âge de dix ans que je peins ma première toile.



Voyant l'intérêt que je porte à la peinture, mes parents m'offrent des cours de dessin et de peinture.



Très vite, je me passionne pour l'Art et je me plonge dans la lecture pour étudier les Anciens (Léonard de Vinci, Poussin, le Gréco...) et les modernes (Van Gogh, Kandinsky, Picasso...)





Affilié à la maison des artistes

N° : P800450



FORMATIONS :

Ecole A.B.C de dessin de Paris (cours de dessin et de peinture)

CNED Arts Plastiques (initiation technique et créative)



MON PARCOURS :

- 1972 à 1982- Période initiatique sur l’apprentissage du geste (dessins et peintures)



- 1993- Période figurative, étude et recherche personnelle des couleurs.



-1998 à 2000- Période de gestation.



-2001- Révélation pour la sculpture, je découvre le polystyrène expansé qui est à priori une matière non structurale et qui par le biais d'une déformation de la matière, me permet d'exprimer ses émotions.

Un résultat étonnant représentant de surprenants personnages qui m'a valu un grand succès lors d’une exposition à Colmar (recyclart)



-2003- Travail sur de la récupération de bois en forêt.



-2003- Je me lance dans une nouvelle étude d'une peinture sur le thème « La mémoire des Arbres » qui me permet de me rapprocher de la nature que j'aime tant.



-2004- En parallèle avec « la mémoire des arbres », étude d’une peinture abstraite sur le thème du symbolisme du temps et des hommes.



-2006- Après une période de réflexion et d’élaboration, retour sur le thème « La mémoire des Arbres » où j'ai enfin trouvé mon style.



-2013 - Toujours en parallèle avec "la mémoire des arbres" nouveau travail sur les traces du temps.



MARCHE D'ART DE BASTILLE



Venez me retrouver les samedis de 10h00 à 19h00

Le marché présente des artistes créateurs et artisans d'art.



Métro : Bastille et Bréguet-Sabin

Bus : 20, 29, 65, 69, 76, 86, 91

Parking : Rue du Faubourg Saint-Antoine



Boulevard Richard-Lenoir

75012 Paris







www.povedart.odexpo.com



Mail : contact@jmpoveda.com



Mes compétences :

Artiste peintre

Peinture à l'huile sur toile

Technique mixte

Dessin