Jean-Michel RAVINA

Mon projet professionnel est d'apporter à une entreprise l'expertise acquise en matière financière et de direction au sein de diverses structures, principalement des PME-PMI, indépendantes ou filiales de groupes et de contribuer ainsi à son développement.



De formation Institut Supérieur de Gestion, équivalence Maîtrise de droit et CAPA, mon parcours professionnel se déroule en 3 grandes étapes :



La première étape de 1978 à 1987, a été effectuée chez l'importateur français des produits horlogers Seiko (groupe MATRA) en tant qu'adjoint du Directeur Administratif et Financier dans un premier temps puis en tant que contrôleur de gestion groupe, enfin chez Alsthom en tant que responsable du contrôle de gestion dans le département ingénierie des centrales

énergétiques. Lors de cette période, j'ai acquis une forte compétence dans le domaine du contrôle de gestion illustrée plus particulièrement par la conception et la mise en place d'outils de gestion ayant permis de diminuer de 30 % les fonds opérationnels employés chez Seiko, par le contrôle de gestion chez Alsthom des contrats à moyen et long terme, principalement

internationaux, pour un en-cours de l'ordre de 800 M€.



La deuxième étape de 1987 à 1997, effectuée dans un ensemble multi-entreprises, multi-établissements du groupe Kodak puis en libéral, a consisté à développer mes compétences en matière de Direction Administrative et Financière et de consulting. J'ai supervisé l'ensemble des services habituels à la fonction (comptabilité, contrôle de gestion, trésorerie) ainsi que d'autres services (informatique, achats, services généraux) soit un effectif de 35 personnes dont 1/3 de cadres. Cette période a vu des succès importants, en particulier un accroissement de 50 % de la productivité des services comptables grâce à une réorganisation juridique du

sous-ensemble de sociétés sous ma responsabilité ainsi qu'une baisse de 30 % des charges financières à court terme par la mise en place d'un logiciel de gestion de