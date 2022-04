Jean-Michel SIBRA

Une expérience avérée:

- 14 ans de gestion de production, de Directeur Usine à Chef de Service (Groupe Marazzi, Gambini Group, Compobaie, Tellus Ceram)



- 11 ans en Recherche et Développement, du prototypage à l’industrialisation de produits en passant par l’éco-conception et l’innovation (Groupe Marazzi, Eco-Tech Ceram)



Être en adéquation avec vos objectifs : coordonner vos ressources humaines et techniques, sensibiliser vos équipes à la qualité, améliorer les délais par une optimisation de vos flux de matières et d’informations, lancer la recherche technologique fondamentale (TRL2) et progresser jusqu’au système réel opérationnel (TRL9), minimiser la mise en CET de vos déchets par la valorisation de vos matières premières secondaires (MPS) tout en générant de l’économie circulaire.



Mes compétences :

Pédagogie

Communication

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Amélioration continue

CHSCT

Qualité

Achats

Gestion de la production

Propriété intellectuelle