Jean Michel SIMEONI

Dix-huit années d'expériences en "Direction Administrative et Financière" en "Contrôle de Gestion et Audit interne" mais aussi en pilotage de projets, ( process métiers mais aussi transversaux avec les fonctions supports: RH, Systèmes d'Informations etc.) renforcent mon enthousiasme et mon engagement pour l'innovation et le développement.



Directeur Administratif et Financier:

j'ai développé durant mon parcours une compétence forte dans le management des fonctions transversales, très intégrées à l'opérationnel, et au service du développement commercial.



Directeur de Business Unit (entité de gestion):

j'ai privilégié l'optimisation des process avec des "standards qualité" de référence pour offrir un panel de prestations de services à plus haute valeur ajoutée pour les clients.



Manager:

le partage collectif de la connaissance est le sceau que je privilégie au sein de mes équipes, pour que l'entreprise fédère ses managers autour d'une logique de business partners.





Mes compétences :

Suite bureautique Microsoft

Direction Financière

Informatique

Croissance externe

AMOA

Contrôle de gestion

Direction de centre de profits

AUDIT