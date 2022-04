Jean-Michel TERRIER

Je propose mes compétences et mes aptitudes pour un poste 0à responsabilité, je suis désireux de donner un nouvel élan à ma carrière et très attiré par les challenges ...



Dynamique, polyvalent, rigoureux et Homme de terrain avant tout, je suis doté d’une forte implication dans mon travail.



J’apprécie le travail en équipe et mes expériences acquises durant ces années m’ont permis de développer mon sens du relationnel et du commercial, ainsi que mes compétences en gestion et en management. ...